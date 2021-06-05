لبنان

فخّ مالي خطير

Lebanon 24
05-06-2021 | 00:13
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تعرض المودعون ليل الأربعاء- الخميس لفخّ مالي خطير نصب لهم، إذ أقدم مَنْ تمكن منهم على سحب الدولار بسعر صرف 3900 بكميات كبيرة، خوفاً من تداعيات قرار مجلس الشورى الذي سقط في اليوم التالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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مصرف

دولار

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