علوش لـ"الأنباء" الكويتية: أسلوب باسيل في المراوغة أصبح مكشوفاً

رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق د. مصطفى علوش أن "أسلوب الوزير السابق جبران باسيل في الخداع والمراوغة أصبح مكشوفا، وما عادت مسرحياته عن الشراكة والميثاقية وحقوق المسيحيين تستقطب المشاهدين"، معتبرا في السياق عينه، ان "آخر ابداعات باسيل في لعب دور الضحية كان اتهامه الرئيس المكلف سعد الحريري، بأنه يسعى لإبقاء العهد دون حكومة اصيلة، فيما الحق والحقيقة يؤكدان بالوقائع والحيثيات، ان باسيل نفسه يرفض وبمباركة رئاسية تشكل حكومة لا دور له فيها ولا نفوذ سياسيا انتخابيا".ولفت علوش في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، الى ان "باسيل أراد في عملية تشكيل الحكومة الاستقواء على الرئيس الحريري، في محاولة يائسة منه لفرض ما يطمح اليه حكوميا، مستندا في ذلك الى الجفاء الحاصل بين بيت الوسط والمختارة، وعلى ثنائيته مع حزب الله في الرهان على ما ستنتهي اليه مفاوضات فيينا بين واشنطن وطهران".