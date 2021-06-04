لبنان

محرّكات التأليف في استراحة قصيرة

Lebanon 24
04-06-2021 | 17:48
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قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "محركات التأليف في استراحة قصيرة قبل استئناف الاتصالات في مرحلة جديدة لا سيما أنه لم يصدر ما يوحي أن رئيس مجلس النواب نفض يده من الملف الحكومي برمته".
ولفتت المصادر الى ان "هناك أفكارا يجري اعدادها لتشكل انطلاقة بحق جديد وهي يتم تداولها بين المعنببن كما أن البطريرك الراعي والرئيس بري سيدفعان في اتجاه العمل لتسربع وتيرة التأليف".
واكدت أن "التعويل لا يزال قائما على مساعي الرئيس بري لأن فشلها يؤدي حكما إلى عودة الملف الحكومي الى نقطة الصفر"، قائلة أنه "لا من انتظار أي تطور من شأنه أن يقدم صورة عن الخطوات المقبلة".
المصدر: اللواء
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