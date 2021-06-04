لبنان

الحريري ما زال عند موقفه

Lebanon 24
04-06-2021 | 21:54
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أكدت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" لـ"اللواء" ان "الرئيس سعد الحريري ما زال عند موقفه بالنسبة لمعايير تشكيل الحكومة من اختصاصيين مستقلين، وهو منفتح على مناقشة المقترحات التي لا تخالف هذه المعايير، لكن اقتراح تشكيل حكومة اقطاب مرفوض تماماً ليس لأنه يعيد تعويم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فقط، بل لأن العقوبات الاميركية ستطال ربما نصف اعضاء الحكومة المشمولين بالعقوبات ومنهم باسيل وحزب الله والنائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس من تيار المردة إذا تم طرح اسميهما".
المصدر: اللواء
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