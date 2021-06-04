تحدثت اوساط ادارية عن فضيحة جديدة في وزارة الطاقة والمياه، حيث تبين تصرف بعض المستشارين بهبة من وكالة التنمية الفرنسية AFD بقيمة 20 مليون يورو لتحضير المراسيم التطبيقية لقانون المياه حيث تم تخصيص المحظيين بعقود استشارية بقيمة 8 ملايين يورو.