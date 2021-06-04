انفراجات قريبة

توقعت مصادر سياسية ان يحمل النصف الثاني من حزيران انفراجات على المستوى الحكومي والملف النووي الايراني والحكومة الاسرائيلية، مما يؤكد البُعد الاقليمي والدولي للأزمة اللبنانية.

