انفراجات قريبة

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Lebanon 24
04-06-2021 | 21:22
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توقعت مصادر سياسية ان يحمل النصف الثاني من حزيران انفراجات على المستوى الحكومي والملف النووي الايراني والحكومة الاسرائيلية، مما يؤكد البُعد الاقليمي والدولي للأزمة اللبنانية.
المصدر: نداء الوطن
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