تراجع قريب

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Lebanon 24
04-06-2021 | 21:23
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توقعت مصادر قضائية ان تتراجع النيابة العامة المالية عن القرار القاضي بالحجز على البواخر التركية ومستحقاتها.
المصدر: نداء الوطن
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