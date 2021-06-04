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لبنان
تراجع قريب
Lebanon 24
04-06-2021
|
21:23
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توقعت مصادر قضائية ان تتراجع النيابة العامة المالية عن القرار القاضي بالحجز على البواخر التركية ومستحقاتها.
المصدر: نداء الوطن
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