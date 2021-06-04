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لبنان
"التيار الوطني الحر" لا يتنازل عن مسألة وحيدة
Lebanon 24
04-06-2021
|
23:06
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نقلت" الديار" عن مصادر" التيار الوطني الحر" انه مصمم على مواصلة التصرف بايجابية وخياره الاول لا يزال تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة الحريري ، اما المسألة الوحيدة التي لا يتنازل عنها التيار فهو حق رئيس الجمهورية في ان يكون شريكا كاملا بالتشكيل.
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