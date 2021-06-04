"التيار الوطني الحر" لا يتنازل عن مسألة وحيدة

نقلت" الديار" عن مصادر" التيار الوطني الحر" انه مصمم على مواصلة التصرف بايجابية وخياره الاول لا يزال تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة الحريري ، اما المسألة الوحيدة التي لا يتنازل عنها التيار فهو حق رئيس الجمهورية في ان يكون شريكا كاملا بالتشكيل.