لبنان

"التيار الوطني الحر" لا يتنازل عن مسألة وحيدة

Lebanon 24
04-06-2021 | 23:06
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نقلت" الديار" عن مصادر" التيار الوطني الحر" انه مصمم على مواصلة التصرف بايجابية وخياره الاول لا يزال تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة الحريري ، اما المسألة الوحيدة التي لا يتنازل عنها التيار فهو حق رئيس الجمهورية في ان يكون شريكا كاملا بالتشكيل.
 
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