وزير الداخلية على موقفه: بعض القضاء فاسد

كتبت " نداء الوطن": دوّت تصريحات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي خلال مقابلته عبر برنامج "صار الوقت" ليل الخميس الماضي، في ارجاء مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة، ولا سيما بعد حديث فهمي عن تحويل وزارة الداخلية ملفات فساد الى القضاء، "ولم يتمّ استدعاء أحد حتى اللحظة"، علماً انه سبق له ان اعتبر أيضاً في مقابلات سابقة "ان ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة هم فاسدون".هذا الحديث لم يستسغه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأثار امتعاضاً لدى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس...الوزير فهمي الذي رأى في اتصال مع "نداء الوطن" أن لا حاجة للرد على القاضيين عبود والياس، اكتفى بالقول: "يكفي مراجعة بياناتهم بحق بعضهم البعض على مرأى من الرأي العام، الشاهد والحكم الأساس". وإذ أكد انه لا يزال على موقفه، أقرّ بأن الاختلاف يمكن ان يكون حول نسبة القضاة الفاسدين، لكن ليس مهماً اذا كانت هذه النسبة تبلغ واحداً او اثنين او تسعين في المئة، فهذا قضاء في النهاية، وليستنفر القضاة على بتّ الملفات المتوقّفة في ادراجهم، وليس للردّ علينا".