لبنان

لا تُدخِلوا شركات "إسرائيلية" إلى الكازينو

Lebanon 24
04-06-2021 | 23:16
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كتبت" الاخبار": بعدما أوقفَ مكتب مقاطعة «إسرائيل»، بطلب من المديرية العامة في وزارة الاقتصاد، تقديم إفادة إلى شركات تجارية تسعى للعمل مع «كازينو لبنان»، نظراً إلى وجود ارتباطات لها مع «إسرائيل» قبلَ الحصول على جواب من المديرية العامة للأمن العام التي طلب منها المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر التحقق من وضع الشركتين «Oryx Gaming» و«Bragg gaminggroup»، جاء الجواب قبل أيام من الأمن العام، موصياً بـ«استبعاد الشركتين المذكورتين، نظراً إلى الخطورة المرفقة بالتعامل معهما». وقد قدّم كتاب الأمن العام «تقريراً مفصلاً يتضمّن معلومات عن العاملين في الشركتين ومديرين ومسؤولين فيهما، معظمهم يحملون الجنسية الإسرائيلية أو لهم علاقات وثيقة مع العدو الإسرائيلي». ولذا جاءت التوصية «خوفاً من أي اختراق لمرفق أساسي ومهم وحمايةً للداتا والبيانات المتعلقة بالزبائن». ومن المنتظر أن تبلغ المديرية العامة في وزارة الاقتصاد، في الأيام المقبلة، إدارة كازينو لبنان بما وردَ في كتاب الأمن العام، لتترك لها اتخاذ الإجراءات المناسبة.
 
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