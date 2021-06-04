26
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فقدان 87 دواء للأمراض السرطانية والمزمنة.. 3 أسباب وراء الأزمة
Lebanon 24
04-06-2021
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راجانا حمية في "الأخبار": "لم يتصاعد الدخان الأبيض من الاجتماعين «الطارئين» اللذين عقدهما وزير الصحة العامة، حمد حسن، أمس، للوصول إلى حلٍّ لأزمة انقطاع الدواء. لا اجتماع الصباح في مبنى الوزارة مع المعنيين في قطاع الدواء ولا اجتماع لجنة الصحة النيابية في المجلس النيابي كانا يحملان فرجاً بقرب انتهاء أزمة فقدان المئات من الأدوية من الصيدليات والمستشفيات.
حتى يوم أمس، لم يكن الحاكم قد ترجم تعهّده - الذي قدّمه قبل أسبوع - بصرف الأموال اللازمة للمستوردين وأصحاب الشركات لقاء «تحرير» الأدوية من المستودعات، والتي كانت قد وصلت قبل صدور آلية الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وقد قدّر وزير الصحة العامة الأموال التي في ذمّة المركزي بـ212 مليون دولار أميركي، كفيلة بتغطية ما يقرب من 70% من الأدوية المفقودة في السوق، بحسب تعبيره. لم يصرف المركزي، فيما التوزيع الذي كان قد بدأ قبل أسبوع لم يكن يسير بالوتيرة التي أرادتها الوزارة بسبب «أزمة الثقة» التي خلّفها مصرف لبنان، على ما تقول مصادر «الصحة». اليوم، لا تزال المفقودات في قطاع الأدوية أكثر من الموجودات، وغالبيتها من «الأصناف» ذات الأولوية في حياة المرضى، ويذكر منها حسن على سبيل المثال لا الحصر أدوية أمراضٍ سرطانية ومزمنة مفقودة من السوق وفي بعض الأحيان لا بدائل لها. وفي هذا السياق، يشير حسن إلى 87 دواء من تلك الأدوية مفقودة كلياً «وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدانها»، وقد وصل الفقدان أيضاً إلى «الإبر التي تُعطى للحوامل أثناء الولادة». إلى هنا وصلت الأزمة. أما السبب؟ فإن كانت المسؤولية الأساس تقع على عاتق المصرف المركزي الذي يرفض صرف المبالغ المطلوبة لتوزيع الأدوية على الصيدليات وتسهيل وصولها إلى المرضى تالياً، إلا أن المشكلة الأخرى تكمن في «استهتار المستوردين وأصحاب المستودعات بحياة الناس، إذ يربطون صرف أدوية أساسية للناس بقبض الأموال».
هذه الأزمة تحديداً كانت عنوان الاجتماع الذي عُقد في لجنة الصحة النيابية، حيث تحدث الوزير حسن عن 3 معوّقات تمنع الحل المؤقت، لا النهائي، لأزمة الدواء: في المقام الأول هناك أزمة صرف الفواتير العالقة، التي «يمتنع» مصرف لبنان إلى الآن من صرفها، وهو ما انعكس في استمرار النقص الحادّ في الأدوية في السوق. ويتبع هذا الأمر امتناع مصرف لبنان أيضاً عن «مصارحة» الوزارة، على ما تقول المصادر، بقيمة المبالغ التي يمكن أن يرصدها شهرياً لاستيراد الأدوية، على أن تعدّ الوزارة لائحة بالأولويات تعدّل كلما استدعت الحاجة. أما المعوق الثالث، فهو عدم استجابة المركزي إلى الآن لمطلب الوزارة، والذي يقضي بتزويدها بـ«كل الفواتير المدعومة» لكي يصار إلى مراقبتها وتتبع مسار توزيع الدواء لدى المستودعات والصيدليات.
تابع
الأكثر قراءة
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
13:07 | 2021-06-04
04/06/2021 01:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
00:02 | 2021-06-05
05/06/2021 12:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
10:02 | 2021-06-04
04/06/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بحركات تشبه والدتها بجلسة تصوير جديدة (صور)
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بحركات تشبه والدتها بجلسة تصوير جديدة (صور)
09:15 | 2021-06-04
04/06/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تثير الجدل من جديد.. إطلالة بالأحمر الداكن المثير ومجوهرات ثمينة (صورة)
Lebanon 24
ياسمين صبري تثير الجدل من جديد.. إطلالة بالأحمر الداكن المثير ومجوهرات ثمينة (صورة)
07:45 | 2021-06-04
04/06/2021 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:15 | 2021-06-05
هذا ما قالته وزارة الصحة بشأن مشكلة "رفع الدعم عن غسيل الكلى"
06:00 | 2021-06-05
7 مليارات دولار تعبر من مشروع "الكابيتال كونترول"
05:30 | 2021-06-05
الودائع: بين التأميم والتدقيق
05:19 | 2021-06-05
مطران زحلة للكاثوليك لـ"لبنان 24": جماعات غير معترف بها من الكنيسة الانجيلية تتحرك بشكل مشبوه
07:05 | 2021-06-05
عدوان: المسؤولون همهم المحاصصة بينما هموم الناس في معاناتهم اليومية
07:01 | 2021-06-05
حسن يناشد المواطنين...هذا ما قاله
فيديو
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
Lebanon 24
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
16:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact