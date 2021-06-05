ايها اللبنانيون: استعدوا لـ"الحدث المظلم"

بات جميع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان "في اجواء ان العتمة الشاملة اتية، لان مخزون الفيول يتضاءل يوما بعد يوم من دون ان يظهر في الافق اي حل، وان التقنين القاسي الذي تشهده مختلف المناطق ليس سوى محاولة لاطالة "ايام الفرج النسبي" قبل حصول "الكارثة".

ما نشره "لبنان ٢٤" عن جدول زمني سري لتوقف معامل الانتاج بدأ ينفذ، ما يوجب على اللبنانيين الاستعداد لـ"الحدث المظلم" من خلال شراء الشموع ومصابيح الكاز ، كما كان يحصل ايام الحرب، لانه حتى المولدات الخاصة ستصبح عاجزة عن تغطية اي تقنين او توقف شامل لـ"كهربا الدولة". ووفق المعلومات فانلتوقف معامل الانتاج بدأ ينفذ، ما يوجب على اللبنانيين الاستعداد لـ"الحدث المظلم" من خلال شراء الشموع ومصابيح الكاز ، كما كان يحصل ايام الحرب، لانه حتى المولدات الخاصة ستصبح عاجزة عن تغطية اي تقنين او توقف شامل لـ"كهربا الدولة".

وما زاد "طين الصورة القاتمة بلّة" الكتاب الجوابي الذي وجهته وزارة الطاقة الى إدارة المناقصات وطلبت فيه "تعليق اطلاق مناقصات تلزيم شراء الفيول في الوقت الحالي".

وعلّلت الوزارة طلبها بسببين هما اولا قرار المجلس الدستوري بتعليق مفعول القانون المطعون به والمتعلّق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عاجلة بقيمة 300 مليار ليرة، لتأمين دفع قيمة المحروقات وتسديد أقساط وفوائد القروض الأجنبية".

اما السبب الثاني لطلب الوزارة فهو "فسخ العقد الموقع بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة التركية المالكة لباخرتي انتاج الطاقة التركية اللتين كانتا تزودان لبنان بالطاقة وتعملان على مادة الفيول اويل".