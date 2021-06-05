دوائر حكومية طلبت وهكذا أجاب البنك الدولي

اجرت دوائر حكومية معنية اتصالات مكثفة مع البنك الدولي "بهدف اعادة النظر بوجهة استخدام عدد من القروض الممنوحة للبنان، في ضوء الاولويات التي باتت اكثر الحاحا".

ووفق المعلومات فان "الطلب اللبناني تناول خصوصا القرض المتعلق بالعائلات الأكثر فقراً، الا ان المسؤولين في البنك الدولي ابلغوا المعنيين تحفظهم على اي خطوة مجتزأة مجددين المطالبة بتشكيل حكومة تباشر بالاصلاحات المطلوبة".

وفي رأي مسؤولي البنك الدولي "فان عدم تشكيل حكومة يعني استمرار معاناة اللبنانيين مع أفق مقفل، امّا اذا تشكّلت الحكومة، فستكون هناك ايضاً مرحلة من المعاناة ولكن بأفق مفتوح على مخارج للحل".