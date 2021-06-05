لبنان

التحقيقات مع كارلوس غصن تابع.. هكذا ردّ المحامون

Lebanon 24
05-06-2021 | 01:57
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قال فريق الدفاع عن كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق في شركة "نيسان" الجمعة إن جزءا من الملف الذي ينظره قضاة تحقيق فرنسيون استجوبوا غصن هذا الأسبوع يجب إعلانه "لاغيا وباطلا".

وذكر أحد محاميه للصحفيين بعد انتهاء الجلسات: إن فريق الدفاع يعتقد بناء على رأي قانوني قدمه أحد الخبراء أنه يجب الإعلان عن جزء من الملف لاغيا وباطلا لأنه يشوبه أخطاء ارتكبتها السلطات اليابانية.

يذكر أن رجل الأعمال السابق كارلوس غصن، المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في كانون الأول 2019.

ويواجه غصن أربع تهم، اثنتان تخصان دخلا مؤجلا لم يتم التصريح به للسلطات المالية اليابانية، واثنتان أخريان للإخلال بالأمانة.

وأكد غصن براءته من التهم المنسوبة إليه، واستنكر وجود مؤامرة أثارها بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
المصدر: وكالات
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