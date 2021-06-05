لبنان

مصدر قضائي ينتقد زميلا "انصاع فورا وخرق القانون"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-06-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-830230-637584812755084070.jpg
Doc-P-830230-637584812755084070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تساءل مصدر قضائي بارز عن "صوابية الخطوة التي قام بها قاضٍ زميل في منصب رفيع عندما إنصاعَ فوراً وبمطلق إرادته الحُرَّة لطلب مستشار سياسي بالحضور الى مقر مرجعية رئاسية حيثُ جرت مراسم خرق القانون، ما يعني أنه بعد اليوم يقتضي المطالبة بفصل القضاء عن السياسة وليسَ العكس، معتبراً أن مناعة واستقلالية القاضي يستمدهما من ذاته أولاً".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2021-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2021-06-05
06:00 | 2021-06-05
05:30 | 2021-06-05
05:19 | 2021-06-05
07:05 | 2021-06-05
07:01 | 2021-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website