مصدر قضائي ينتقد زميلا "انصاع فورا وخرق القانون"

تساءل مصدر قضائي بارز عن "صوابية الخطوة التي قام بها قاضٍ زميل في منصب رفيع عندما إنصاعَ فوراً وبمطلق إرادته الحُرَّة لطلب مستشار سياسي بالحضور الى مقر مرجعية رئاسية حيثُ جرت مراسم خرق القانون، ما يعني أنه بعد اليوم يقتضي المطالبة بفصل القضاء عن السياسة وليسَ العكس، معتبراً أن مناعة واستقلالية القاضي يستمدهما من ذاته أولاً".