لبنان

الاستحقاق الرئاسي يفك تحالف سوريا مع إيران!؟

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
05-06-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-830238-637584837042427478.jpg
Doc-P-830238-637584837042427478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

باشرت  الانتخابات الرئاسية بتشعباتها المحلية و والاقليمية والدولية بحجز موقع لها في فسيفساء الجحيم اللبناني، وبدأت تتسرب أحاديث عن صلات بين الازمات و تدحرج المأزق نحو الهاوية من جهة، وسبل تلمس الحلول التي باتت  تتطلب تفاهمات في الخارج من جهة اخرى. ولا تزال معظم الاطراف السياسية تتوهم بقدرتها على تجاوز الازمة الحالية وحكم لبنان على" "نفس المنوال" مع تغييرات طفيفة في التركيبة القائمة. ولعل خطف البلد على هذا الشكل المستهجن و ترك لبنان يتخبط بأزماته يهدف عند البعض الى ضمان مستقبله السياسي  على المدى البعيد.

تندرج في هذا الإطار ، المعارك المفتوحة في  الجبهات الداخلية  كما طاولات التفاوض الدائرة شرقا وغربا، حيث بات من المؤكد أن التعثر في تشكيل الحكومة يعود إلى عدم نضوج تسوية إقليمية تشكل تفاهمات تنعكس على الواقع اللبناني، وهي ليست بالضرورة إيجابية وتخدم الحد الأدنى من استقرار سياسي مفقود.

لذلك، تبدو كل الأبواب موصدة ومقفلة وينشغل الجميع في نقاش عن مبادرات وحلول لا طائل منها، بينما جوهر المشكلة يكمن في كيفية تأمين الأكثرية النيابية والأطباق على حكم لبنان وهذا ما يعتبر عمليا لب الصراع القائم   بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر".

في هذا الصدد، تفيد معطيات عن تدخل أميركي مباشر يتعلق بعدم التهاون مع الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا ما ينسحب اساسا على رئاسة الجمهورية ولكنه يتطلب تفاهمات وتسويات دولية حكما.

اكثر من ذلك، يؤكد قطب سياسي بأن أميركا ستتجاوز الموافقة إلى تقديم اقتراحات مباشرة والتفاوض بشأنها  في الاستحقاق الرئاسي المقبل، بما يقلب الأدوار مع محور إيران وحلفائها  بغض النظر عن مدى الفراغ وتداعياته، ذلك أن توقيت حلول المنطقة لا يأخذ بعين الاعتبار عمق المازق اللبنانية.

بالمقابل، ينقل مطلعون أجواء توحي بعدم التطابق في الرأي   بين إيران و سوريا حيال إدارة  الشأن اللبناني ، خصوصا في ظل تعارض الأهداف بين حاجة إيران لاستمرار الوصاية  غير المباشرة على لبنان وبين رغبة النظام السوري في ترميم صورته عربيا وفي المحافل الدولية  وعودة ادواره السابقة بعد إعادة انتخاب الأسد اخيرا.

ويدعو هؤلاء المطلعون إلى عدم الاستهانة ببوادر عودة دوائر سورية الى الاهتمام بالملف  اللبناني طالما ان النفوذ السوري تراجع بشكل كبير ، لكن لم تتم تصفيته،  خصوصا بأن تعارض الأرض قد يخلق تنافسا جديا ينفجر صراعا  محتملا عند دنو لحظة الاستحقاق الرئاسي.
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2021-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2021-06-05
06:00 | 2021-06-05
05:30 | 2021-06-05
05:19 | 2021-06-05
07:05 | 2021-06-05
07:01 | 2021-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website