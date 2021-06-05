عون إلى بريطانيا قريبًا... وهذا ما يحتاج إليه الجيش 

بعد زيارته الناجحة لفرنسا يُتوقع أن يزور قائد الجيش العماد جوزاف عون بريطانيا قريبًا بهدف تأمين الدعم الخارجي للمؤسسة العسكرية، وفق برنامج على ثلاثة مستويات:الأول يتعلق بالطبابة والإستشفاء، وهذا يشمل العسكريين وعائلاتهم.الثاني يشمل معيشة العسكريين وأحوالهم الحياتية والإجتماعية.الثالث متصل بالأمور اللوجستية والعسكرية (تدريب ـ تجهيز ـ سلاح ـ أعمال صيانة وتأهيل).