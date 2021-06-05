لبنان

عون إلى بريطانيا قريبًا... وهذا ما يحتاج إليه الجيش 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2021 | 03:15
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بعد زيارته الناجحة لفرنسا يُتوقع أن يزور قائد الجيش العماد جوزاف عون بريطانيا قريبًا بهدف تأمين الدعم الخارجي للمؤسسة العسكرية، وفق برنامج على ثلاثة مستويات: 
الأول يتعلق بالطبابة والإستشفاء، وهذا يشمل العسكريين وعائلاتهم. 
الثاني يشمل معيشة العسكريين وأحوالهم الحياتية والإجتماعية. 
الثالث متصل بالأمور اللوجستية والعسكرية (تدريب ـ تجهيز ـ سلاح ـ أعمال صيانة وتأهيل).

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