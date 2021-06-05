لبنان

"مفرد مجوز" للضباط ايضا منذ اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-06-2021 | 03:45
A-
A+
Doc-P-830244-637584855342137172.jpg
Doc-P-830244-637584855342137172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باشر الجيش منذ صباح اليوم تطبيق اجراءات تتعلق بتزويد الضباط بالبنزين تقضي باعتماد نظام "المفرد مجوز " تبعا لارقام  لوحات  السيارات وشرط ان يكون الضابط مالك السيارة يقودها بنفسه او مرافقه.
مواضيع ذات صلة
مسؤولة أميركية تتحدث عن لبنان: إدارة بايدن تريد الاستثمار في الجيش
lebanon 24
05/06/2021 14:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فيتو الغرب على مساعدة لبنان يستثني الجيش
lebanon 24
05/06/2021 14:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون لسكاي نيوز عربية: إدارة بايدن ترغب بتعزيز قدرات الجيش اللبناني للتصدي لحزب الله واحتواء نفوذ طهران
lebanon 24
05/06/2021 14:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون التقى قائد الجيش:لدعم الجيش لما في ذلك من استقرار للبنان
lebanon 24
05/06/2021 14:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

الجيش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2021-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2021-06-05
06:00 | 2021-06-05
05:30 | 2021-06-05
05:19 | 2021-06-05
07:05 | 2021-06-05
07:01 | 2021-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website