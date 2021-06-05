"مفرد مجوز" للضباط ايضا منذ اليوم

باشر الجيش منذ صباح اليوم تطبيق اجراءات تتعلق بتزويد الضباط بالبنزين تقضي باعتماد نظام "المفرد مجوز " تبعا لارقام لوحات السيارات وشرط ان يكون الضابط مالك السيارة يقودها بنفسه او مرافقه.