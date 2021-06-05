3 نساء لبنانيات حضرن الانتخابات السورية

بالرغم من عدم توجيه سوريا دعوة رسمية للبرلمان اللبناني لحضور الانتخابات الرئاسية السورية، على عكس ما قامت به مع برلمانات عربية واجنبية ، مما طرح اسئلة جدية في السياسة وعن علاقة دمشق ببعض الاطراف اللبنانية ، الا انه ووفق مصادر مطلعة فإن دمشق وجهت دعوات لعدد من الشخصيات اللبنانية غير الرسمية لحضور الانتخابات.وقالت المصادر انه من بين هذه الشخصيات ثلاث نساء ناشطات في المجال السياسي هن: فيرا يمين، سمر الحاج وبشرى الخليل...