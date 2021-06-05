لبنان

3 نساء لبنانيات حضرن الانتخابات السورية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2021 | 04:15
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بالرغم من عدم توجيه سوريا دعوة رسمية للبرلمان اللبناني لحضور الانتخابات الرئاسية السورية،  على عكس ما قامت به  مع برلمانات عربية واجنبية ، مما طرح اسئلة جدية في السياسة وعن علاقة دمشق ببعض الاطراف اللبنانية ، الا انه ووفق مصادر مطلعة فإن دمشق وجهت دعوات لعدد من الشخصيات اللبنانية غير الرسمية لحضور الانتخابات.
وقالت المصادر انه من بين هذه الشخصيات ثلاث نساء ناشطات في المجال السياسي هن: فيرا يمين، سمر الحاج وبشرى الخليل...

لبنان

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