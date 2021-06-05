لبنان

على طريق عام أميون - كفرحزير.. جوزيف أسلم الروح (صورة)

Lebanon 24
05-06-2021 | 04:05
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توفي الشاب جوزيف مراد، وهو من بلدة بزيزا -الكورة، بعد تعرضه لحادث انقلاب لسيارته من نوع "بيكانتو" ليلاً على طريق عام أميون - كفرحزير، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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