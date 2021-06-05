على طريق عام أميون - كفرحزير.. جوزيف أسلم الروح (صورة)

توفي الشاب جوزيف مراد، وهو من بلدة بزيزا -الكورة، بعد تعرضه لحادث انقلاب لسيارته من نوع "بيكانتو" ليلاً على طريق عام أميون - كفرحزير، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".