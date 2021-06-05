لبنان

هل تفكرون بارتياد الشاطئ غداً؟ هكذا سيكون الطقس

Lebanon 24
05-06-2021 | 04:09
A-
A+
Doc-P-830251-637584882935510528.jpg
Doc-P-830251-637584882935510528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

- ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلات شهر حزيران المعتادة. يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية. الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 49,45

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2021-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2021-06-05
06:00 | 2021-06-05
05:30 | 2021-06-05
05:19 | 2021-06-05
07:05 | 2021-06-05
07:01 | 2021-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website