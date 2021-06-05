لبنان

"أرواح الناس في خطر".. قرار يُخضع "غسيل الكلى" في المستشفيات للدولار

Lebanon 24
05-06-2021 | 11:06
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طرأت خلال الساعات الأخيرة مشكلة تتعلق بـ"رفع الدعم عن غسيل الكلى في المستشفيات"، الأمر الذي سيرتب على المواطنين دفع مبالغ طائلة لإتمام هذه العملية الصحية، والتي تتواصل باستمرار.
وفي اتصال مع "لبنان24"، أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ "الوكلاء الذين يقدمون المستلزمات الخاصة بغسيل الكلى، أشاروا إلى أنهم سيبيعونها على أساس سعر الدولار في السوق الموازية، وهذا أمر غير مقبول تماماً". 
وأضاف: "هذه المستلزمات حيوية وسعرها المرتفع سيرتب على المواطن تكلفة عالية ولن يستطيع تحملها. أما الأمر الأبرز فهو أن الوكلاء اتخذوا هذا القرار من دون التنسيق مع وزارة الصحة". 
وطالب هارون وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة، مؤكداً أن "أرواح الناس في خطر بسبب ما يحصل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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