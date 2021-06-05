لبنان

مطران زحلة للكاثوليك لـ"لبنان 24": جماعات غير معترف بها من الكنيسة الانجيلية تتحرك بشكل مشبوه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2021 | 05:19
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اعلن رئيس رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في اتصال مع " لبنان 24" ظهر اليوم" ان جماعات تدعي العمل لصالح الكنيسة الانجيلية تتحرك في زحلة من اجل كسب ود المؤمنين عبر دفع الاموال والمساعدات بطريقة مشبوهة".
وقال " هذه الجماعات غير معترف بها من الكنيسة الانجيلية وسنعقد اجتماعا مع المسؤولين في الكنيسة الانجيلية لمعالجة الموضوع".
وكان مجلس أساقفة زحلة والبقاع عقد  اجتماعا طارئا في مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك، في حضور الأساقفة: عصام يوحنا درويش وجوزيف معوض وأنطونيوس الصوري وبولس سفر وأمين سر المجلس الأرشمندريت إيلي بو شعيا.

بعد تداول جدول الأعمال، أصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه: "يستغرب الآباء الأساقفة ظهور جماعات غريبة في نطاق أبرشياتهم من دون حق كنسي أو مدني. ويستنكرون عمل هذه الجماعات التي تقتنص أبناء الأبرشيات، مستهدفة إقناعهم بأن الحقيقة هي عندها، بدءا بانتهاك سر المعمودية الواحدة لمغفرة الخطايا. ويطلب المجتمعون من كهنة الرعايا ومن أبنائهم المؤمنين، الانتباه إلى عدم الانجرار وراء من يدعون التبشير بطرق ملتوية، مستخدمين الحاجات المادية لدى فئة لا بأس بها من أبنائنا".

وختم البيان: "يتابع الآباء اجتماعاتهم المفتوحة مع المعنيين من الكنائس كافة، للوصول الى ترشيد هذه الأمور".

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