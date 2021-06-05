لجنة الاقتصاد ناقشت مع وزير الداخلية موضوع التصدير الى السعودية

إجتمعت لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني وحضور المقرر النائب علي بزي والنواب ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، أمين شري، بوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في مقر الوزارة، وذلك للبحث بموضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وقد ناقش المجتمعون السبل الافضل لتعزيز الثقة بين المملكة ولبنان وذلك بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية لضبط المعابر ومكافحة المخدرات.وعبر النواب عن آرائهم أمام فهمي، وطالبوا بتسريع الخطوات الاجرائية المتخذة لاعادة الثقة بين البلدين.من جهته، طمأن الوزير فهمي الوفد الحاضر كونه يبدي هذا الامر الاهمية القصوى للضرر الذي يحيط بالمحاصيل الزراعية والصادرات الصناعية، واتفق الطرفان على متابعة الموضوع قريبا، وسوف تلي هذا اللقاء إتصالات بمسؤولين لبنانيين وجهات خليجية أخرى.