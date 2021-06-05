هذا ما قالته وزارة الصحة بشأن مشكلة "رفع الدعم عن غسيل الكلى"

علّقت مصادر وزارة الصحة على المشكلة المتعلقة بـ"رفع الدعم عن غسيل الكلى في المستشفيات"، وقالت لـ"لبنان 24" أنّ "هناك وعوداً بحلّ المشكلة، وسيتم البحث بالامر بشكل مكثف اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل".وقالت المصادر أن "الحديث عن رفع الدعم عن غسيل الكلى كان مطروحاً ليبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل وليس من الآن"، وأضافت: "هناك توجه نحو حل هذه المشكلة، ويجب الانتظار حتى يوم الإثنين ليبنى على الشيء مقتضاه لناحية الاتصالات والمتابعة".وكانت المشكلة المتعلقة برفع الدعم عن غسيل الكلى في المستشفيات قد برزت في الساعات الأخيرة الأمر الذي سيرتب على المواطنين دفع مبالغ طائلة لإتمام هذه العملية الصحية، والتي تتواصل باستمرار.وفي اتصال مع "لبنان 24"، أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ "الوكلاء الذين يقدمون المستلزمات الخاصة بغسيل الكلى، أشاروا إلى أنهم سيبيعونها على أساس سعر الدولار في السوق الموازية، وهذا أمر غير مقبول تماماً".وأضاف: "هذه المستلزمات حيوية وسعرها المرتفع سيرتب على المواطن تكلفة عالية ولن يستطيع تحملها. أما الامر الأبرز فهو أن الوكلاء اتخذوا هذا القرار من دون التنسيق مع وزارة الصحة".وطالب هارون وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة، مؤكداً أن "أرواح الناس في خطر بسبب ما يحصل".