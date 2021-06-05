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لبنان
ماراتون فايزر: البزري يدعو للإقبال على تلقي اللقاح هذا اليوم
Lebanon 24
05-06-2021
|
13:10
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دعا رئيس اللجنة الوطنية للقاح المضاد لكورونا عبد الرحمن البزري المواطنين والمقيمين اللبنانيين وغير اللبنانيين للإقبال على تلقي اللقاح يوم الأحد في المراكز التي حددتها وزارة الصحة في محافظات البقاع وعكار وبعلبك الهرمل، معتبراً أن نسبة التلقيح في هذه المناطق منخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، وأن هذه الخطوة سوف تشجع المواطنين على تلقي اللقاح.
وأضاف البزري أن لقاح فايزر سيكون متاحاً في هذه المراكز لمن هم فوق 60 سنة من العمر، مشدداً على انها خطوة جيدة إلى الأمام من أجل زيادة نسبة التحصين في المجتمع اللبناني وحماية الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة.
وختم البزري مؤكداُ أن تحسن تصنيف لبنان دولياً ولدى بعض الدول الاوروبية نتيجة لانخفاض نسبة انتشار الفيروس مجتمعياً يؤكد على صحة الإجراءات المتخذة، إلا أنه لا يجب أن يكون سبباً للتراخي وإسقاط التوجيهات الصحية ومبدأ التباعد الاجتماعي.
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