لبنان

سرق دراجات آلية بغية تعاطي المخدرات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
05-06-2021 | 14:30
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

- ع. غ. (مواليد عام 1998، لبناني)

لقيامه بعدّة عمليات سرقة دراجات آلية.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، اعترف بما نسب اليه لجهة اقدامه على العديد من عمليات السرقة طالت دراجات آلية ولا سيما في منطقة الضاحية الجنوبية، وبيعها لقاء الحصول على المواد المخدرّة بغية تعاطيها، كما تبيّن انه من أصحاب السوابق بجرمي سرقة ومخدرات.

لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى المركز الفصيلة المذكورة الكائن في ساحة المريجة / مبنى فصيلة المريجة، أو الاتصال على الرقم 466383-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
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