لبنان

جنبلاط التقى السفير الروسي في المختارة

Lebanon 24
05-06-2021 | 08:12
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التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في المختارة السبت، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة، بحضور النائبين بلال عبدالله، ووائل ابو فاعور، والوزير السابق غازي العريضي، ونائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي، والدكتور حليم بو فخر الدين.

وقد استبقى جنبلاط ضيفه والحضور الى مائدة الغداء.
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