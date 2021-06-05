لبنان

لعدم تمكنه من تعبئتها بالوقود.. مواطن يحرق سيارته (صورة)

Lebanon 24
05-06-2021 | 15:40
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مواطنا أقدم في بلدة القاع، على إحراق سيارته لعدم تمكنه من تعبئتها بالوقود.
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القاع

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