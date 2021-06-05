لبنان

لا تسلكوا طريق رومية غداً في هذه الاوقات!

Lebanon 24
05-06-2021 | 10:11
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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"يقام يوم الأحد 2021-6-6، سباق السرعة الثاني في منطقة رومية من تنظيم الـ"ATCL"، بحيث تكون التحويلة الجديدة لمنطقة رومية من أوتوستراد المتن السريع من أمام مزار مار شربل هي نقطة الانطلاق ومطعم الغول نقطة الوصول.
ينطلق السباق عند الساعة 8.00 صباحا، وينتهي عند الساعة 12،00 ظهرا.
لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات، اعتبارا من الساعة 7.30 حتى انتهاء السباق، على طول المسار الممتد من أمام مزار مار شربل على التحويلة الجديدة لمنطقة رومية وصولا إلى مطعم الغول، وتحويل السير إلى الطرق المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرق حفاظا على سلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور".
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