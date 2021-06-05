لبنان

سلطنة عمان رفعت اسم لبنان من لائحتها الحمراء لفيروس كورونا

Lebanon 24
05-06-2021 | 10:22
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أفادت سفارة لبنان في مسقط بأن "سلطنة عمان رفعت اسم لبنان من لائحتها الحمراء لفيروس كورونا كوفيد 19، اعتبارا من اليوم 5 الحالي، وسمحت للقادمين منه الدخول الى أراضيها من دون قضاء 14 يوما في دولة ثالثة".
 
 
 
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