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لبنان
سلطنة عمان رفعت اسم لبنان من لائحتها الحمراء لفيروس كورونا
Lebanon 24
05-06-2021
|
10:22
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أفادت سفارة لبنان في مسقط بأن "سلطنة عمان رفعت اسم لبنان من لائحتها الحمراء لفيروس كورونا كوفيد 19، اعتبارا من اليوم 5 الحالي، وسمحت للقادمين منه الدخول الى أراضيها من دون قضاء 14 يوما في دولة ثالثة".
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