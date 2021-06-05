أفادت سفارة لبنان في مسقط بأن "سلطنة عمان رفعت اسم لبنان من لائحتها الحمراء لفيروس كورونا كوفيد 19، اعتبارا من اليوم 5 الحالي، وسمحت للقادمين منه الدخول الى أراضيها من دون قضاء 14 يوما في دولة ثالثة".