لبنان

القاضي البيطار: لم نحدد أي فرضية تم استبعادها في انفجار المرفأ

Lebanon 24
05-06-2021 | 10:59
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صدر عن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التوضيح الآتي:
"تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات تتعلق بالسبب الذي جرى استبعاده بنسبة كبيرة من ضمن الفرضيات الثلاثة التي قد تكون أدت إلى وقوع الانفجار، لذا يجدر التوضيح أن المحقق العدلي لم يحدد أي فرضية، وأن ما ذُكر هو من ضمن التحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام التي بثّت أو نشرت هذه المعلومات".
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