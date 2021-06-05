مجهولون يسرقون كابلات كهرباء لبئر في بعلبك

أقدم مجهولون على سرقة كابلات وترانسات الكهرباء والمعدات الكاملة للبئر رقم 14 في مدينة بعلبك، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الامنية، وفتحت تحقيقاً لكشف هوية الفاعلين.