"مزمار ورقص".. هذا ما حصل أمام إحدى محطات البنزين في البقاع (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام رجلٍ كبير في السن وهو يعزف على المزمار أمام أحد محطات البنزين في البقاع.

ويأتي هذا المشهد في ظل الأزمة التي يعيشها اللبنانيون بسبب شحّ مادتي المازوت والبنزين.