لبنان

اعتصام في ساحة ساسين تزامناً مع وقفة لبعض المغتربين بعنوان "كلنا يعني كلنا"

Lebanon 24
05-06-2021 | 13:00
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نفذ عدد من الناشطين اعتصاماً حاشداً في ساحة ساسين، تزامناً مع وقفة لبعض المغتربين في الخارج، تحت عنوان "كلنا يعني كلنا"، داعين الى "الحفاظ على هويتنا الوطنية اللبنانية وكي لا نبقى رهائن تحالف المافيا والميليشيا".

وبدأ النشاط بالنشيد الوطني، ثم ردد المشاركون شعارات ورفعوا لافتات تدعو الى "محاسبة جميع المسؤولين واستقلال القضاء ومحاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، والاقتصاص من كل الفاسدين والسارقين الذين أوصلوا البلاد الى هذا الوضع".

ودعوا الشعب الى "النزول الى الشارع ليعبر عن غضبه حيال ما يعيشه يوميا، لاسيما وأن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر المدقع".
 
 
 
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