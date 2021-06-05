لبنان

بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-06-2021 | 13:23
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صدر عن وحدة الأعلام في مصرف لبنان البيان التالي: 
 
بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تتداول مسودة تعميم توحي به انه  التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان والذي ينضم عملية دفع مبلغ ٨٠٠$ نصفهم بالدولار والنصف الاخر بالليرة اللبنانية على سعر منصة SAYRAFA.  
نود ان نؤكد ان هذه المسودة غير دقيقة وان التعميم سيصدر وينشر للجميع نهار الاثنين ٧ حزيران ٢٠٢١. و هو يختلف عن المتداول حاليا. 
لذلك اقتضى التوضيح.  
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