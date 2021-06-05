بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا فيه؟

صدر عن وحدة الأعلام في مصرف لبنان البيان التالي:بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تتداول مسودة تعميم توحي به انه التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان والذي ينضم عملية دفع مبلغ ٨٠٠$ نصفهم بالدولار والنصف الاخر بالليرة اللبنانية على سعر منصة SAYRAFA.نود ان نؤكد ان هذه المسودة غير دقيقة وان التعميم سيصدر وينشر للجميع نهار الاثنين ٧ حزيران ٢٠٢١. و هو يختلف عن المتداول حاليا.لذلك اقتضى التوضيح.