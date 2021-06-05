لبنان

استغراب لبدء أصحاب المولدات تقنين التغذية

Lebanon 24
05-06-2021 | 14:17
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مع بدء التقنين  الكهربائي لمدة 5 ساعات وأكثر من قِبل عدد من أصحاب المولدات الخاصة وخصوصاً في قضائي المتن وبعبدا مساء اليوم، أصابت العدوى عدداً آخر من أصحاب المولدات، مع العلم أن إدارة منشآت النفط أكدت أنها وضعت في السوق كميات كبيرة من مادة المازوت.
وافادت معلومات لـ"لبنان24" من معني بهذا القطاع "أن الوضع لا يحتّم البدء  بالتقنين لخمس ساعات أو حتى الإطفاء التام  للمولدات في عدد من الأماكن"، مشيراً الى" أن هناك مجموعة من أصحاب المولدات ستكمل بالتغذية ولن تقنن وستكون الى جانب المواطن في هذه المحنة ولو كانت ستعمل بالكلفة فقط".
 
 

لبنان

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