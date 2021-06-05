معطيات جديدة تطرأ على الملف الحكومي.. هذا ما قاله الحريري لبرّي

نقلت قناة الـ"LBCI" عن مصادر سياسية قولها إن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يُعطي تشكيلة الـ 24 وزيراً الموزعة "ثلاث ثمانيات" فرصة أخيرة، وإذا لم يُقبل بها سيذهب للاعتذار واستقالته وكتلته من مجلس النواب".

ولفتت مصادر الـ"LBCI" إلى أن "الحديث عن قيام حكومة انتخابات بدأ يتفاعل لدى الجانب الفرنسي، خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وفي الأيام الأخيرة بدأ كل من السفيرة الفرنسية والقائم بالأعمال الأميركي استطلاع آراء القوى السياسية حول خيار حكومة الانتخابات كمخرج للمأزق السياسي، من هنا ينظر للأسبوع المقبل على انه أسبوع الفرصة الأخيرة أمام مبادرة بري قبل الذهاب الى خيار حكومة الانتخابات".