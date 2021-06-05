لبنان

4 جرحى جراء حادث صدم على طريق عام نيو سهيله

Lebanon 24
05-06-2021 | 16:06
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نقلت عناصر من الدفاع المدني 3 جرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون، وذلك إثر تعرضهم لجروح جراء حادث صدم على طريق عام نيو سهيله - كسروان.

كذلك، أسفر الحادث عينه عن سقوط جريح رابع، وفق ما ذكرت قناة الـ"LBCI". 
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