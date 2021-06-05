4 جرحى جراء حادث صدم على طريق عام نيو سهيله

نقلت عناصر من الدفاع المدني 3 جرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون، وذلك إثر تعرضهم لجروح جراء حادث صدم على طريق عام نيو سهيله - كسروان.

كذلك، أسفر الحادث عينه عن سقوط جريح رابع، وفق ما ذكرت قناة الـ"LBCI".