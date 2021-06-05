لبنان

البستاتي: فشل مبادرة بري سيدخل لبنان في مرحلة خطيرة للغاية

Lebanon 24
05-06-2021 | 16:47
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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد بستاني أن فشل مبادرة الرئيس نبيه بري سيدخل لبنان في مرحلة خطيرة للغاية، حيث لا يمكن لأحد أن يتكهن بتفاصيلها، وقال: "بالرغم من كل التسهيلات للخروج من دوامة تأليف الحكومة، الا ان اطلاق بيانات ومواقف سلبية، ان لم نقل تصعيدية لا طائل منها سوى إبقاء لبنان واللبنانيين داخل النفق". 
وفي تصريح عبر "الأنباء"، لفت البستاني إلى أن "الرئيس بري وحزب الله مستاءان جدا من المواقف التصعيدية الاخيرة، خصوصا ان التدهور الاقتصادي والنقدي، لا يتحمل اطلاق مناورات سياسية، لا تخدم سوى الخراب والانهيار الشامل حيث لا يعود ينفع الندم".
ورداً على سؤال، لفت الى ان "استقالة تكتل لبنان القوي من مجلس النواب مازالت خياراً قائماً، لكن تبقى حكومة الاقطاب هي الخيار الأبرز والأهم الذي يشكل حبل الخلاص الحتمي للبنان، وذلك عبر حوار سريع في قصر بعبدا قوامه المصارحة والشفافية، وبحضور الرئيس بري انطلاقا من كونه ضابط الايقاع في المجلس، والناظم لانضباط الكتل النيابية تحت رئاسته".
واعتبر البستاني أنّ "حكومة تكنو- سياسية او تكنوقراطية سقطت بشكل مدوّ، ويبقى بالتالي الخلاص الأكيد والحتمي، بتشكيل حكومة اقطاب تنقذ الوضع، وتعيد لمّ الشمل السياسي بما فيه مصلحة لبنان ومستقبل اللبنانيين".
 
وختم بستاني معرباً عن عميق أسفه لكون التشاؤم حيال المرحلة المقبلة، هو حتى الساعة سيد المواقف والأحكام.
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