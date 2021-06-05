لا استقالات جماعية من البرلمان والنوّاب الذين استقالوا نَدِموا

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بعض الأحزاب تُلوّح بالإستقالة لتحمّس الأحزاب الأخرى للقيام بهذه الخطوة، في حين أنّها لا تُقدم هي عليها. ويعتقد بعضها بأنّ الإستقالة من شأنها تعزيز شعبيتها، في حين أنّ النوّاب الذين استقالوا تلبية لمطلب الشعب، قد نًدِموا في وقت من الأوقات على اتخاذ هذا القرار الذي حرمهم من الإدلاء بصوتهم في البرلمان لا سيما عند الإستحقاقات المهمّة.ومن يُراهن على المزاج الشعبي قد يخسر، على ما شدّدت المصادر ذاتها، سيما أنّ هذا الشعب الذي بات يُعاني التفقير والتجويع والبطالة اليوم في ظلّ سلطة عاجزة عن إيجاد الحلول لأصغر مشكلة في البلد، ستمتنع نسبة كبيرة منه عن التصويت. ففي الوقت الذي كان فيه الشعب يُعوّل على صعود شخصيات مستقلّة من انتفاضة 17 تشرين قادرة على إحداث تغيير ما، خاب ظنّه بأنّ الثورة لم تلد أي وجه جديد يستطيعون الإتكال عليه. لهذا يبقى بعضه متمسّكاً بوجوه سياسية نزيهة ولكن قد لا يستطيعوا بمفردهم تكوين سلطة جديدة في البلاد.وترى أنّه إذا عادت الأحجام نفسها في أي برلمان جديد، مع تغييرات طفيفة، مقعد أو اثنان بالناقص أو بالزايد لكلّ حزب، فإنّ هذا لن يُشكّل التغيير المطلوب في السلطة. ولهذا فإنّ الحلّ قد يكون بمؤتمر تأسيسي لولادة الجمهورية الثالثة على أسس مغايرة لتلك التي شهدتها البلاد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.. ولكن هل التوافق على هذا المؤتمر قد يُصبح حقيقة قريباً في ظلّ التقارب الأميركي- الإيراني والسعودي - الإيراني؟ يأمل اللبنانيون ذلك لأنّ غضبهم من الوضع المتدهور قد ينفجر في أي لحظة وبشكل كبير وعنيف.