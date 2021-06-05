لبنان

"مثالثة مقنّعة".. "التيار" يعمل على نسف صيغة الـ24 وزيراً!

Lebanon 24
05-06-2021 | 23:19
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كتبت "السياسة" الكويتية: يجهد رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى إعادة إحياء مبادرته، من خلال تحريك خطوط التواصل عبر حركة موفديه بين الرئيس المكلف، سعد الحريري، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أملاً بإعادة الاعتبار لصيغة حكومة الـ24 التي أطاحت بها حملات التراشق العنيف بين رئاسة الجمهورية و"تيار المستقبل"، وهو ما أثار استياء بالغاً لدى الرئيس برّي الذي أبدى مخاوف على مستقبل الوضع في لبنان، إذا لم تتشكل حكومة في غضون أسبوعين.
 
وأبلغت "السياسة"، أوساط عليمة بعملية التأليف، أن "الأجواء لا توحي بحصول حلحلة، لأن "التيار الوطني الحر" لم يوافق حتى الآن على صيغة حكومة الـ24، لأنه يعتبرها بمثابة مثالثة مقنعة، ولذلك فهو يعمل على نسف هذه الصيغة، حتى يتمكن من فرض رأيه في عملية التأليف، وهو الأمر الذي يدركه الرئيس المكلف، وبالتالي لا يمكن أن يقبل بطرح النائب باسيل حتى لو اضطره الأمر للاعتذار الذي يضعه الرئيس الحريري على الطاولة".
 
المصدر: السياسة الكويتية
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