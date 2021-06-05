لبنان

الأزمة طويلة.. واعتذار الحريري وارد

Lebanon 24
05-06-2021 | 23:20
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تُطرح تساؤلات عدة حول خيارات الرئيس المكلف سعد الحريري اذا ما استمر الكباش حول تسمية الوزيرين المسيحيين، حيث يشير عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري الى ان "الأزمة طويلة، والحريري لم يعد لديه شيء ليقدمه بعد كل هذه التنازلات، فلقد أعطى الكثير من رصيده ولم يعد قادراً أن يعطي أكثر".

 

وعن موقف الحريري من مبادرة بري، أوضح الحجيري في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية انه "متعاطف مع المبادرة ولا يريد ان يؤثر عليها، لكنه متأكد بأن الفريق المعطل لن يرد على بري"، مضيفا "يهددون بالاستقالة من مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، فلماذا لم يستقيلوا بعد ومن يمنعهم عن ذلك؟ ونحن نتحداهم في تكتل لبنان القوي أن يستقيلوا، ونحن سنستقيل فور تقديم استقالاتهم ونذهب الى انتخابات مبكرة".

 

وعن احتمال اعتذار الحريري، كشف الحجيري ان "هذا الأمر وارد، والاستقالة من مجلس النواب واردة في أية لحظة يكون فيها الموقف مؤثرا".

 

 

 

المصدر: الأنباء الالكترونية
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