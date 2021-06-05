في بريتال.. تجدّد إشكال يتطوّر إلى إطلاق نار!

تجدّد اشكال ليلاً بين شبان من "آل اسماعيل" وآخرين من "آل المصري" في بلدة بريتال - بعلبك تطور إلى تبادل كثيف لإطلاق نار استخدمت فيه القذائف الصاروخية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت قوة من الجيش وفرضت طوقاً أمنياً.