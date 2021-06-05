أسلحة رشاشة و"آر بي جي".. قتيلان بإشكال في مخيمّ الرشيدية - صور!

تجدد اشكال فجر اليوم في مخيم الرشيدية - جنوب صور، لم تعرف أسبابه تطور إلى إطلاق نار واستعمال قذائف يدوية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأفادت المعلومات عن سقوط قتيلين نتيجة الاشتباكات التي توسّعت إلى الأسلحة الرشاشة وبعض قذائف الـ"آر بي جي".