لبنان

أسلحة رشاشة و"آر بي جي".. قتيلان بإشكال في مخيمّ الرشيدية - صور!

Lebanon 24
05-06-2021 | 23:51
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تجدد اشكال فجر اليوم في مخيم الرشيدية - جنوب صور، لم تعرف أسبابه تطور إلى إطلاق نار واستعمال قذائف يدوية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
وأفادت المعلومات عن سقوط قتيلين نتيجة الاشتباكات التي توسّعت إلى الأسلحة الرشاشة وبعض قذائف الـ"آر بي جي".
 
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