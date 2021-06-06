لبنان

توقيت إطلالة نواف سلام الإعلامية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2021 | 01:30
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تتساءل أوساط متابعة عن سر التوقيت الذي يطلّ به إعلامياً مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتّحدة، السفير نواف سلام، ولا سيما أنّه يأتي بالتزامن مع الحديث عن احتمال اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري، وتشكيل حكومة تنحصر مهمّتها بإدارة الانتخابات النيابية المقبلة.
يذكر أنّ السفير سلام يطلّ مساء الغد عبر برنامج "عشرين 30 رؤية لبنان" الذي يقدّمه الإعلامي ألبير كوستانيان على شاشة الـ"LBCI".  
وكان اسم سلام قد تمّ تداوله كثيراً في الأوساط السياسية بعد تحركات "ثورة 17 تشرين الأول 2019"، حيث تمّت تسميته من قبل عدد من الكتل والنوّاب في المجلس خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي حصلت خلال العامَيْن الماضيين.

لبنان

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