لبنان

"العونيون" عن غسان سركيس: "ما بيتجرّأ ع نصرالله"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2021 | 10:30
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أطلّ مدرّب كرة السلة الشهير، غسان سركيس، مساء أمس، في حلقة تلفزيونية وشنّ هجمات عنيفة على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كانت بمثابة قنابل متفجّرة خلال الحلقة التي وصف نفسه فيها بأنّه "منشقّ عن التيار". 
 
وفي خلال اللقاء، سئل سركيس إذا كانت مواقفه تغيّرت من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ومن "حزب الله" وسلاحه، إلا أنّ سركيس فضّل عدم الإجابة واكتفى بدعوة الحزب إلى بذل مجهود أكثر في مكافحة الفساد. 
 
وعلّق مناصرون لـ"التيار" على ذلك، معتبرين أنّ سركيس "ما بيتجرّأ ع نصرالله"، ولكنّه "شاطر يستقوي على النائب باسيل فقط لأسباب معروفة.. يا عيبشوم".

لبنان

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