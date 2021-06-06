لبنان

حزب مسيحي يتحرّك جنوباً!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-06-2021 | 10:45
A-
A+
Doc-P-830462-637585679467924787.jpg
Doc-P-830462-637585679467924787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ أنّ حزباً مسيحياً فاعلاً يتحرّك في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق الجنوبية من بوابة التقديمات المالية والاجتماعية والمساعدات العينية.
مواضيع ذات صلة
السفيرة الفرنسية من الجنوب: ملتزمون تجاه لبنان
lebanon 24
07/06/2021 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتعرض للسرقة...هذا ما حصل
lebanon 24
07/06/2021 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسد: تحرير الجنوب اللبناني يشكل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال (الميادين)
lebanon 24
07/06/2021 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
صواريخ الجنوب"اللقيطة" تثير مخاوف اللبنانيين... فهل تفتح جبهة الجنوب؟
lebanon 24
07/06/2021 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

الجنوب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2021-06-07
11:42 | 2021-06-07
11:10 | 2021-06-07
11:05 | 2021-06-07
10:42 | 2021-06-07
10:42 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website