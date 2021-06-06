ماراتون جديد للتلقيح الاسبوع المقبل.. هذا ما أعلنه وزير الصحة

يتفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عند الواحدة الا ربعا مركز التلقيح في البقاع الغربي المشارك في "ماراتون فايزر"، الذي تنظمه الوزارة طيلة هذا النهار.ثم ينتقل في الثانية والنصف من بعد الظهر إلى مستشفى البقاع.هذا واعلن حسن من مستشفى زحلة أن "لا استثناءات للفئات الاقل من 60 عاما في ماراتون فايزر، والاسبوع المقبل سيشهد ماراتونا جديدا في محافظات اخرى".إشارة الى أن عدد الملقحين وصل حتى الثانية عشرة ظهرا 1517 شخصا.