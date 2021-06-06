لبنان

ماراتون جديد للتلقيح الاسبوع المقبل.. هذا ما أعلنه وزير الصحة

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:25
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يتفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عند الواحدة الا ربعا مركز التلقيح في البقاع الغربي المشارك في "ماراتون فايزر"، الذي تنظمه الوزارة طيلة هذا النهار.

ثم ينتقل في الثانية والنصف من بعد الظهر إلى مستشفى البقاع.

هذا واعلن حسن من مستشفى زحلة أن "لا استثناءات للفئات الاقل من 60 عاما في ماراتون فايزر، والاسبوع المقبل سيشهد ماراتونا جديدا في محافظات اخرى".

إشارة الى أن عدد الملقحين وصل حتى الثانية عشرة ظهرا 1517 شخصا.
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