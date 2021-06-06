أحمد قبلان: أخشى من فوضى أمنية

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن "البلد ينتقل بسرعة من وضعية فراغ سياسي وخنق اقتصادي وانهيار نقدي وكارثة معيشية اجتماعية إلى وضعية تفكك مؤسسات الدولة ونسف مشروعها وشلل دورها وسقوط هيبة الأمن".وقال: "أخشى ما أخشاه من فوضى أمنية واسعة بخاصة إن رفع الدعم دون ضمانات موازية سيفجر ثورة اجتماعية هائلة، والحل الملح الآن بحكومة أقطاب لأخذ قرارات كبيرة لأن حكومة الرئيس حسان دياب بلا أنفاس، وهذا يفترض تبريد الرؤوس الحامية والنزول من الأبراج الوهمية ومقت اللغة الطائفية والشوارعية والإقرار بأن مبادرة الرئيس بري ما زالت ممرا إلزاميا قبل أي كارثة اجتماعية أو فوضى أمنية. فالحذر الحذر والغوث والغوث قبل أن يتحول الصراع على السلطة إلى صراع على لبنان".